Can Yaman stupisce i fan con una sorpresa: “E’ stato un lungo percorso…” (VIDEO) (Di venerdì 29 luglio 2022) Can Yaman sorprende i fan con una sorpresa inaspettata: ecco cosa è emerso nelle ultime ore sul suo profilo Instagram Can Yaman continua con successo a raggiungere nuovi traguardi. L’attore e modello turco è inarrestabile, e anche dopo la fine delle riprese di “Viola come il mare” non si è più fermato. La nuova fiction di Can e Francesca Chillemi andrà in onda su Canale 5 a settembre dove l’attore interpreterà l’ispettore capo Francesco Demir. L’amato Yaman sta già lavorando su nuove avventure ma nel frattempo è partito ufficialmente il countdown per la nuova esperienza televisiva. Leggi anche –> francesca cipriani con il futuro sposo avvistata a pinarella i dettagli Le parole dell’attore e modello Nelle ultime ore Can sul suo profilo Instagram ha stupito tutti i fan annunciando una sorpresa in ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Cansorprende i fan con unainaspettata: ecco cosa è emerso nelle ultime ore sul suo profilo Instagram Cancontinua con successo a raggiungere nuovi traguardi. L’attore e modello turco è inarrestabile, e anche dopo la fine delle riprese di “Viola come il mare” non si è più fermato. La nuova fiction di Can e Francesca Chillemi andrà in onda su Canale 5 a settembre dove l’attore interpreterà l’ispettore capo Francesco Demir. L’amatosta già lavorando su nuove avventure ma nel frattempo è partito ufficialmente il countdown per la nuova esperienza televisiva. Leggi anche –> francesca cipriani con il futuro sposo avvistata a pinarella i dettagli Le parole dell’attore e modello Nelle ultime ore Can sul suo profilo Instagram ha stupito tutti i fan annunciando unain ...

mariangandarg : RT @MikyS03: #CanYaman e #FrancescaChillemi in #ViolaComeIlMare Da settembre su #canale5 (Anteprima di Can yaman) - TilaTila2020 : RT @MikyS03: #CanYaman e #FrancescaChillemi in #ViolaComeIlMare Da settembre su #canale5 (Anteprima di Can yaman) - Ava94560103 : RT @MikyS03: #CanYaman e #FrancescaChillemi in #ViolaComeIlMare Da settembre su #canale5 (Anteprima di Can yaman) - JAg8dswbfH6Ennx : RT @Perizona_it: Can Yaman pubblica in anteprima il primo trailer di “Viola come il mare”: quando andrà in onda - CanYamaninfo : RT @Perizona_it: Can Yaman pubblica in anteprima il primo trailer di “Viola come il mare”: quando andrà in onda -