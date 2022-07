Batteri oltre i limiti in Romagna, a Rimini la gente si tuffa nonostante i divieti: «Ma che sarà mai?» (Di venerdì 29 luglio 2022) Nemmeno una concentrazione di Batteri oltre i limiti previsti è riuscita a fermare i bagnanti del litorale romagnolo. In alcuni punti della costa le acque presentano quantità anomale del Batterio Escherichia coli, individuato dalle analisi di Arpae (Agenzia prevenzione ambiente ed energia Emilia Romagna) il 26 luglio. Le rilevazioni hanno cerchiato in rosso ben 22 tratti litoranei aggrediti dal Batterio, dove vige già il divieto di balneazione. Ma questo non cambia le abitudini dei bagnanti. «Ma che sarà mai?», si sente dire dai vacanzieri sulle spiagge di Rimini. Sotto gli ombrelloni non si parla d’altro, ma non c’è paura d’infezioni che tenga. Tanto che ieri, quando è stata diramata la notizia del superamento dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Nemmeno una concentrazione diprevisti è riuscita a fermare i bagnanti del litorale romagnolo. In alcuni punti della costa le acque presentano quantità anomale delo Escherichia coli, individuato dalle analisi di Arpae (Agenzia prevenzione ambiente ed energia Emilia) il 26 luglio. Le rilevazioni hanno cerchiato in rosso ben 22 tratti litoranei aggrediti dalo, dove vige già il divieto di balneazione. Ma questo non cambia le abitudini dei bagnanti. «Ma che?», si sente dire dai vacanzieri sulle spiagge di. Sotto gli ombrelloni non si parla d’altro, ma non c’è paura d’infezioni che tenga. Tanto che ieri, quando è stata diramata la notizia del superamento dei ...

