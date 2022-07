Ascolti tv 28 luglio 2022 | Don Matteo è inscalfibile

(Di venerdì 29 luglio 2022)tv: Rai 1 con il 13,8%% e 1,848 milioni, il film di Canale 5 al 10,9% e 1,474 Con DonRai 1 è la più vista del prime time con il 13,8% di share media con 1,848 milioni di spettatori, mentre il film Scappo a caso su Canale 5 è stato vist0 da 1,474 milioni di spettatori con il 10,9%. Sull’ultimo gradino del podio Tim Summer Hits su Rai2, con il 10% di share e 1,184 milioni di spettatori. La settimana scorsa Terence Hill era stato visto dal 13,8% e 1,868 milioni di persone, mentre la prima Tv di Se mi vuoi bene su Canale 5 è stata vista da 1,657 milioni di spettatori con il 12,5%. Sull’ultimo gradino del podio si trovava FBI Most Wanted su Italia1, con il 7,1% di share e 1,023 milioni di spettatori.tv altre reti Appena giù dal podio FBI Most Wanted che su Italia1 è stato visto da 967 mila persone, il 6,8% di ...

robertalombardi : Queste le 9 proposte del @Mov5Stelle per le quali oggi saremmo disposti a votare la fiducia al #Governo. #Draghi ci… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 28 luglio 2022: #DonMatteo è inscalfibile - radioromait : Ascolti Tv di ieri 28 luglio 2022: chi ha vinto in prime time - MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 28 luglio 2022: Don Matteo vince, Scappo a casa si difende, bene Summer Hits #ascoltiTV - SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 28 luglio 2022: Su tutti c’è Don Matteo 12 (13.77%), segue Scappo a casa (10.91%), Tim Summer Hi… -

tv di giovedì 282022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Don Matteo" contro " Scappo a casa " Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, giovedì 282022 ...I nternational Family News 152022 Santori,: nulla può cancellare l'unica verità acclarata e nota in materia. La droga fa male, e basta. La droga non fa un po' male. La droga fa tanto male, fa malissimo di Andrea ...Al magistrato, spostato d’ufficio dal Csm, contestata l’amicizia con l’ex sindaco di Ruoti, Angelo Salinardi, arrestato lo scorso febbraio. Le intercettazioni e i giudizi sui colleghi ...Drusilla arriva a Terni il 30 luglio, alle 21 all'Anfiteatro e all'annuncio del suo spettacolo è subito sold out. Cosa vedranno i ternani che verranno ad ...