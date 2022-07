Aquino | scontro frontale tra due automobili

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 29 luglio 2022) Un brutto incidente si è verificato questo pomeriggio ad. Coinvolte due autovetture. Loè avvenuto tra una Volkswagen Polo, con alla guida un giovane, e una Volkswagen T-Roc, con alla guida una persona adulta. In base alle prime ricostruzioni la Polo stava percorrendo viain direzione di Monreale, mentre l’altra autovettura marciava in direzione opposta, quando tra le dueè avvenuto uno. Le due vetture hanno riportato danni ingenti, tanto da richiedere l’intervento di due carri attrezzi. Gli occupanti delle duenon avrebbero riportato ferite gravi, anche se sul posto sono giunti i sanitari del 118. Intervenuti anche i vigili urbani di Monreale che hanno effettuato il sopralluogo per determinare la dinamica ...