Aggredita in palestra a Pescara: 50enne la colpisce con calci e pugni e tenta di lanciarle un peso addosso (Di venerdì 29 luglio 2022) Una donna è stata Aggredita da un uomo mentre si stava allenando in palestra. È successo in una struttura sportiva nella zona sud di Pescara. La vittima del pestaggio è una 25enne, che è finita al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito con traumi e ferite. L’episodio, avvenuto intorno alle 15.30 di giovedì 28 luglio, è stato immortalato dalle telecamere interne alla struttura: si vede un uomo, un 50enne di origine albanese, sferrare improvvisamente un pugno sul viso della giovane. L’uomo aveva lavorato come addetto alla sicurezza per i locali della riviera pescarese. La giovane si trovava su una panca intenta a sollevare dei pesi quando l’aggressore le si è avvicinato. Resta da chiarire che cosa possa aver scatenato la sua furia, forse una “parola di troppo”. “In palestra non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Una donna è statada un uomo mentre si stava allenando in. È successo in una struttura sportiva nella zona sud di. La vittima del pestaggio è una 25enne, che è finita al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito con traumi e ferite. L’episodio, avvenuto intorno alle 15.30 di giovedì 28 luglio, è stato immortalato dalle telecamere interne alla struttura: si vede un uomo, undi origine albanese, sferrare improvvisamente un pugno sul viso della giovane. L’uomo aveva lavorato come addetto alla sicurezza per i locali della riviera pescarese. La giovane si trovava su una panca ina sollevare dei pesi quando l’aggressore le si è avvicinato. Resta da chiarire che cosa possa aver scatenato la sua furia, forse una “parola di troppo”. “Innon ...

