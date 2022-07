Addio a Franco Casalini | la vera anima di Peterson

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 29 luglio 2022) "Ehi Zap continua a scrivere cheè il vero allenatore dell’Olimpia così io posso riposarmi”. Dancon quel suo accento che non ha mai voluto cambiare, mi accoglieva così quando andavo nella palestra secondaria del Palalido a vedere qualche allenamento dell’Olimpia Milano che si apprestava a spaccare il mondo con Meneghin, D’Antoni e McAdoo, tre che insieme non vedremo mai più.ci ha lasciato per sempre l’altra sera, tradito a 70 anni da un cuore che non aveva curato abbastanza anche se gli amici guardavano con sospetto quel suo bisogno di fermarsi a prendere fiato dopo pochi passi. “è il miglior vice allenatore d’Italia”, diceva di lui Dansapendo che in realtà era molto di più di un secondo allenatore.dava ...