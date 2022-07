Zaia | “Soddisfazione per sigla contratto preliminare cessione Acc a Sest”

(Di giovedì 28 luglio 2022) VENEZIA – “Sono particolarmente contento della notizia di questo accordo che permetterà di sviluppare un nuovo progetto industriale per il sito di Trichiana e di garantire un futuro a 150 lavoratori. La Regione del Veneto ha seguito l’evolversi dell’intera crisi e continuerà a monitorare gli sviluppi anche sostenendo i lavoratori in esubero. Siamo certi che ladi oggi porterà ad un progetto di rilancio a vantaggio dell’intero territorio bellunese”. Così il Presidente della Regione Veneto, Luca(foto), commenta la notizia della sottoscrizione deldidell’azienda Italia Wanbao ACC di Borgo Valbelluna (BL) alla(Gruppo LU-VE), avvenuta oggi a Mel. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contributo ad individuare una soluzione industriale a ...

