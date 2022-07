Veronica Peparini lascia Amici: il messaggio polemico di Andreas Muller (Di giovedì 28 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Possiamo dire ormai che è ufficiale l’addio di Veronica Peparini ad Amici, soprattutto dopo il messaggio polemico di Andreas Muller che non è passato inosservato e dove ha lanciato una frecciatina: ecco che cosa ha scritto. Non solo il pubblico vedrà una nuova classe seduta tra i banchi del noto talent show di Mediaset, ma Leggi su youmovies (Di giovedì 28 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Possiamo dire ormai che è ufficiale l’addio diad, soprattutto dopo ildiche non è passato inosservato e dove ha lanciato una frecciatina: ecco che cosa ha scritto. Non solo il pubblico vedrà una nuova classe seduta tra i banchi del noto talent show di Mediaset, ma

trash_italiano : Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimond… - LilyArteco : @sophiozz Veronica Peparini e Andreas con i figli - ParliamoDiNews : Andreas Muller lancia una frecciatona agli autori di Amici per difendere Veronica Peparini? - Il Vicolo delle News… - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimondo To… - RadioDueLaghi : Anche non ancora non sono stati ufficializzati i nomi dei professori di Amici 2023, la bocciatura di Veronica Pepar… -