Ultime Notizie Roma del 28-07-2022 ore 13 | 10

(Di giovedì 28 luglio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale subito sorpresa uno stipendio in più sul conto corrente dei suoi 200 dipendenti così Alberto Bertone 56 anni presidente amministratore delegato della società Cuneese Fonti di Vinadio Attiva nel settore delle acque di di fronteggiare il carolita industriale già imprenditore dell’anno nel 2010 nel settore Food and beverage ha le idee chiare è un brutto momento per tutti spiega ma soprattutto per le coppie separate divorziate con figli così avere le tasche dei Lavoratori circa €400000 altrettanti sono finiti in tasse penso che lo Stato dovrebbe detta stare tutte le aziende che danno retribuzioni extra così potremmo regalare ancora di più aggiungere altri suoi colleghi prendono l’iniziativa d’esempio i terroristi Rossi stanno civicamente bombardando le ...