Suzuki S-Cross - A listino la versione 1 5 140V

megamodo : Suzuki S-CROSS HYBRID è pronta a confermare il suo ruolo da protagonista del segmento dei SUV compatti con una nuov… - MotoriSuMotori : Suzuki S-Cross Hybrid: debutta in gamma la nuova versione 1.5 140V - - accessoricarro1 : Faro principale Suzuki SX4 Cross 13-16 -

Money.it

Arriva in gammaS -Hybrid 1.5 140V , col nuovo propulsore DualJet K15C abbinato a un cambio robotizzato AGS e al sistema ibrido. Sarà disponibile presso la retea partire dal prossimo settembre. ......per C5 X Hybrid Plug - In Italpress Nuova Toyota Corolla, adesso ordinabile Italpress Nuova Opel Astra plug - in hybrid nella versione show car di XS Italpress Le Alpi accolgono laGSX - ... Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V: prestazioni al top Tutte le principali caratteristiche della nuova Suzuki S-Cross Hybrid 140V, l'inedita configurazione a propulsione ibrida Full Hybrid, proposta nella speciale declinazione Web Edition.Suzuki rende disponibile per la sua nuova S-Cross Hybrid la variante con alimentazione da 140V e cambio robotizzato AGS.