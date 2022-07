Sul Messaggero la strigliata di Sarri alla Lazio: «Con questa presunzione non si va da nessuna parte» (Di giovedì 28 luglio 2022) “Cambiano tanti uomini, ma la musica sembra sempre la stessa. Siamo quasi ai nastri della vera ripartenza, così Sarri anticipa la strigliata nello spogliatoio alla prima batosta che non conta: «Mai più un atteggiamento simile. Non andiamo da nessuna parte con questa presunzione e superficialità»”. Lo scrive il Messaggero, commentando la disfatta della Lazio contro il Genoa. L’unica certezza è Immobile. “La nuova difesa invece è horror contro il Genoa: in un tempo Casale è colpevole in ogni rete subita, Romagnoli complice e lontanissimo dalla miglior forma. La prima volta della coppia, sognata e ottenuta da Sarri, al momento scoppia. Anche perché, pronti via, il “vecchio” Hysaj è il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) “Cambiano tanti uomini, ma la musica sembra sempre la stessa. Siamo quasi ai nastri della vera rinza, cosìanticipa lanello spogliatoioprima batosta che non conta: «Mai più un atteggiamento simile. Non andiamo dacone superficialità»”. Lo scrive il, commentando la disfatta dellacontro il Genoa. L’unica certezza è Immobile. “La nuova difesa invece è horror contro il Genoa: in un tempo Casale è colpevole in ogni rete subita, Romagnoli complice e lontanissimo dmiglior forma. La prima volta della coppia, sognata e ottenuta da, al momento scoppia. Anche perché, pronti via, il “vecchio” Hysaj è il ...

