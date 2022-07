Sport in tv oggi (giovedì 28 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 28 luglio 2022) Nuova giornata di Sport oggi, giovedì 28 luglio. Tanti gli eventi da seguire e da raccontare. Si comincia in mattinata dalla seconda giornata di gare dei Mondiali giovanili di canottaggio seguiti dal Festival olimpico della gioventù europea in programma a Banská Bystrica (Slovacchia) e dai Mondiali seniores di canoa slalom. Tanto tennis con i tornei di Varsavia e Umago con tante italiane e italiani in campo. Assisteremo, tra l’altro, sulla terra rossa croata anche a un derby tra Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti. La scena se la prenderà poi il ciclismo con la quinta tappa del Tour de France femminile e la seconda frazione della Vuelta a Castilla y Leon. Questo e molto altro… Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Nuova giornata di28. Tanti glida seguire e da raccontare. Si comincia in mattinata dalla seconda giornata di gare dei Mondiali giovanili di canottaggio seguiti dal Festival olimpico della gioventù europea ina Banská Bystrica (Slovacchia) e dai Mondiali seniores di canoa slalom. Tanto tennis con i tornei di Varsavia e Umago con tante italiane e italiani in campo. Assisteremo, tra l’altro, sulla terra rossa croata anche a un derby tra Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti. La scena se la prenderà poi il ciclismo con la quinta tappa del Tour de France femminile e la seconda frazione della Vuelta a Castilla y Leon. Questo e molto altro… Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti gli ...

