Commenta per primo La vicenda Marko Pjaca , in casa, si arricchisce di nuovi retroscena e indiscrezioni. Ad esempio, adesso emerge la ... avendo fissato quella come data di... dalla, a titolo definitivo.17.45 - Una vecchia conoscenza di José Mourinho per la difesa ... ma l'intesa con Psg e Atletico va ancora limata10.00 -del Milan: De Ketelaere entro 48 ... Sampdoria, ultimatum a Pjaca: risposta entro domenica | Mercato | Calciomercato.com C'è una cordata che sembra essere nettamente in vantaggio nella corsa alla cessione della Sampdoria. Si tratta di quella formata dal fondo Cerberus insieme con Redstone. Il gruppo angloamericano addir ...La Juventus sta ancora cercando una collocazione sul mercato per Marko Pjaca. Stando a quanto racconta oggi Il Secolo XIX l'attaccante croato sarebbe spinto ...