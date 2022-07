demagistris : I salotti del potere politico,mediatico e finanziario provano ciclicamente a partorire leadership per loro affidabi… - fattoquotidiano : COMPAGNO BRUNETTA La riforma contro i lavativi, gli insulti ai precari, lo smart working “finto, tutti al lavoro”.… - SecolodItalia1 : Salvini, il finto scoop della Stampa: si sapeva tutto dal 10 giugno ma la sinistra si scandalizza solo ora… - G_note_ : @fabioalisei Mai. Hanno semplicemente finto di cambiare sponda dal Papeete di Salvini e poi hanno perpetrato a racc… - LuigiGelli : RT @demagistris: I salotti del potere politico,mediatico e finanziario provano ciclicamente a partorire leadership per loro affidabili:Renz… -

La Stampa

spinge per la pace Il Cavaliere si dice soddisfatto dal vertice di ieri: 'Prima di tutto ... L'idea di un centro disancorato dal centro - destra porta ovviamente a creare uncentro, ...'Giorgia Meloni, come Matteo, come tanti esponenti di Forza Italia e degli altri partiti ... e aggiunge: 'L'idea di un centro disancorato dal centro - destra porta ovviamente a creare un... Salvini torna all'attacco su frontiere e migranti: “Basta finti profughi” La competizione, la cipria sopra l’estremismo e il destino di una sfida nella sfida. Ma sono poi così diversi, Salvini e Meloni Come smascherare l’inganno della finta moderazione della destra del fut ...Milano, 24 lug. (askanews) – “Conte e Salvini hanno buttato giù Draghi solo perché i loro partiti stavano già andando a picco nei sondaggi. È stata la loro mossa della disperazione, ma adesso la dispe ...