sportface2016 : #F1 #HungarianGP | Charles #Leclerc in conferenza stampa: 'Ho sbagliato, ma bisogna guardare avanti. Crederò nel ti… - F1ingenerale_ : F1 | Ecco le parole di Max Verstappen nella conferenza in Ungheria #F1 #F1inGenerale #HungarianGP #RedBull… - glooit : Gp Ungheria: Leclerc, credo ancora nel titolo leggi su Gloo - GianmarcoBaral1 : La domenica del riscatto. La mia introduzione al #GPUngheria. Cosa c’è da sapere sull’#hungaroring #Vettel… - diegocatalano77 : #Leclerc ha già dimenticato l’errore del Paul Ricard: a Budapest per vincere #F1 #Ferrari #HungarianGP -

Da Spa entreranno in vigore le nuove direttive sul porpoising Budapest (), 28 luglio 2022 - Fanno ancora discutere le nuove direttive tecniche della Fia che ... Leggi anche -, colpa mia a ...Lo ha detto Charlesdurante la conferenza stampa dei piloti in vista del Gp d'. Ora il pilota monegasco vuole però guardare avanti: ' Devo concentrarmi al 100% per questo weekend , ...In vista del Gp d'Ungheria, Charles Leclerc torna sull'errore della Francia ma allo stesso tempo guarda avanti: "Ora devo concentrarmi al 100% per questo weekend, cercare di ottenere il miglior ...Le parole di Charles Leclerc durante la conferenza stampa dei piloti in vista del Gp d'Ungheria. Il monegasco è tornato a parlare dell'errore commesso in Francia.