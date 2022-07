Governo | fonti | via libera parchi eolici in linea con diversificazione fonti energia

(Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha sbloccato l'iter per undici progetti di impianti dielettrica darinnovabili, nello specifico dieolica. Grazie alle misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi previsti dal decreto Aiuti, approvato dalDraghi lo scorso maggio, il Cdm ha potuto infatti dere 'l'approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale' relativo a otto progetti da realizzare nella regione Puglia e tre nella regione Basilicata, per una potenza complessiva pari a circa 452 MW. Lo spieganodi palazzo Chigi. Con l'applicazione della norma prevista dall'articolo 7 del decreto Aiuti, le dezioni del Cdm sostituiscono ad ogni effetto il ...

AlexBazzaro : **FLASH -GOVERNO: FONTI GOVERNO, ESCLUSO DRAGHI BIS, SENZA FIDUCIA CRISI IN MANI CAPO STATO- FLASH** = - AlexBazzaro : GOVERNO: FONTI, VERSO ELEZIONI IL 18 SETTEMBRE - Adnkronos : ?? Viene escluso un #Draghi bis: se la crisi dovesse precipitare, riferiscono fonti di governo, la 'partita' tornerà… - MerlinoMmerlino : @martaottaviani @GiorgiaMeloni @jacopo_iacoboni Le fonti giornalistiche a cui lei si abbevera sono alquanto inquina… - jacopogiliberto : RT @jacopogiliberto: nuovo documento di @Greenpeace_ITA: *il governo italiano ha aumentato la spesa per le missioni militari a protezione d… -

In precedenza il servizio di comunicazione delfederale etiope aveva riferito che almeno ...citate dal sito d'informazione 'Somali Guardian' riferiscono che combattimenti sono avvenuti ...Ilha approvato undici progetti di impianti eolici. Infine, scatta il semaforo verde dell'...ambientale per undici progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da...Roma, 28 lug (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha sbloccato l’iter per undici progetti di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, nello specifico di energia eolica. Grazie alle misur ...MILANO (Reuters) - Il consiglio dei ministri ha approvato oggi in prima lettura il decreto attuativo della legge di riforma della giustizia civile, passo fondamentale perché entri in vigore entro fine ...