Gf Vip | colpo di scena per Alfonso Signorini | è successo davvero

Leggi su sologossip

(Di giovedì 28 luglio 2022) Gf Vip,dipere il reality più spiato della nostra tv: è. Sarà uno dei primi programmi a tornare in onda dopo la pausa estiva e i telespettatori non stanno nella pelle. Il GF Vip è pronto a tornare con la settima, ricchissima, edizione, dove non mancheranno colpi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.