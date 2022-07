Cremonese: arriva David Okereke dal Club Bruges (Di giovedì 28 luglio 2022) David Okereke è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. A renderlo noto, il Club grigiorosso attraverso un comunicato. L’attaccante nigeriano classe 1997 arriva dal Club Bruges a titolo definitivo, in Italia ha giocato prima nella Lavagnese e successivamente con lo Spezia. Con la formazione ligure ha esordito in Serie B nel 2016 arrivando a collezionare 59 presenze e 11 gol. Nel 2019 lascia l’Italia per trasferirsi al Club Brugge con cui ha collezionato 71 presente e 15 reti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022)è ufficialmente un nuovo giocatore della. A renderlo noto, ilgrigiorosso attraverso un comunicato. L’attaccante nigeriano classe 1997dala titolo definitivo, in Italia ha giocato prima nella Lavagnese e successivamente con lo Spezia. Con la formazione ligure ha esordito in Serie B nel 2016ndo a collezionare 59 presenze e 11 gol. Nel 2019 lascia l’Italia per trasferirsi alBrugge con cui ha collezionato 71 presente e 15 reti. SportFace.

