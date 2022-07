Conte non fa passi indietro e vuole la deroga: la trappola a Grillo (Di giovedì 28 luglio 2022) L'ennesimo battibecco tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sull'opportunità di derogare, all'interno del Movimento Cinque Stelle, la regola del doppio mandato non ha fatto altro che indebolire ulteriormente il partito. Da quando ha preso le redini del partito, il fondatore del M5S ha perennemente cercato di boicottare le prese di posizione dell'ex Premier, definendolo addirittura come un “incapace, senza alcuna visione politica”. Tralasciando che viene da chiedersi cosa ce l'abbia messo a fare nel ruolo di leader, se poi ne critica ogni mossa, ora la questione è un'altra. Grillo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe minacciato di abbandonare una volta per tutte il Movimento qualora Conte decidesse di derogare al secondo mandato. La risposta dell'avvocato del popolo è arrivata ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) L'ennesimo battibecco tra Beppee Giuseppesull'opportunità dire, all'interno del Movimento Cinque Stelle, la regola del doppio mandato non ha fatto altro che indebolire ulteriormente il partito. Da quando ha preso le redini del partito, il fondatore del M5S ha perennemente cercato di boicottare le prese di posizione dell'ex Premier, definendolo addirittura come un “incapace, senza alcuna visione politica”. Tralasciando che viene da chiedersi cosa ce l'abbia messo a fare nel ruolo di leader, se poi ne critica ogni mossa, ora la questione è un'altra., secondo alcune indiscrezioni, avrebbe minacciato di abbandonare una volta per tutte il Movimento qualoradecidesse dire al secondo mandato. La risposta dell'avvocato del popolo è arrivata ...

