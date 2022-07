Calenda e l’epoca in cui si preferisce rinunciare piuttosto che far vedere che ci tieni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 luglio 2022) «Ogni bambino è in cerca di approvazione, ma il mio desiderio di piacere agli altri era il fulcro della mia personalità». Mindy Kaling è una celebrità statunitense che probabilmente non avete mai sentito nominare. Cominciò come autrice della versione americana di The Office, poi è passata ad avere serie proprie, che scriveva e interpretava, adesso è l’ideatrice di Non ho mai…, serie di Netflix che magari i vostri figli adolescenti guardano. Quando è diventata famosa, non erano ancora tempi di smanie rappresentative: essere indiana e tracagnotta non era un punto a tuo favore. Mindy Kaling ha avuto dalla sua carriera hollywoodiana più di quel che avrebbe scommesso chiunque, e c’entrano le Smarties che in seconda media, quando cambiò scuola, portava in classe per ingraziarsi gli altri bambini. «Invecchiando, sono diventata più abile e meno ovvia, ma ho continuato a investire sforzi ed ...