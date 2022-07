Caldo record in Italia, bollino rosso in 10 città oggi e domani (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Caldo record si è attenuato in alcune aree d’Italia, ma oggi e domani – 28 e 29 luglio – restano 10 le città da bollino rosso secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute sulle ondate di calore: il livello di allerta permane massimo a Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Migliora sabato, quando l’allerta 3 interesserà 6 località – Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo e Roma – con una tregua dall’afa anche in diverse città del Centro-Sud. Se la Capitale rimane nella morsa del Caldo per tutte e tre le giornate analizzate nel bollettino, Milano conserva fino a sabato il bollino verde di cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilsi è attenuato in alcune aree d’, ma– 28 e 29 luglio – restano 10 ledasecondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute sulle ondate di calore: il livello di allerta permane massimo a Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Migliora sabato, quando l’allerta 3 interesserà 6 località – Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo e Roma – con una tregua dall’afa anche in diversedel Centro-Sud. Se la Capitale rimane nella morsa delper tutte e tre le giornate analizzate nel bollettino, Milano conserva fino a sabato ilverde di cui ...

Agenzia_Ansa : 'Viste le temperature estreme raggiunte quest'anno, i dati ci fanno ritenere che nel 2022 avremo un eccesso di mort… - Agenzia_Ansa : California in fiamme mentre gli Stati Uniti sono nella morsa del caldo con temperature record dal nord al sud del P… - Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - telodogratis : Caldo record in Italia, bollino rosso in 10 città oggi e domani - NeversilB : RT @ufamCH: Poca #acqua e acqua a temperature record: qual è l'impatto di questa situazione sulla natura e sull'uomo? Una sintesi della sit… -