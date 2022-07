Bob Odenkirk di Better Call Saul parla dell'infarto attraverso un dolce messaggio indirizzato ai suoi fan (Di giovedì 28 luglio 2022) Bob Odenkirk di Better Call Saul ha scelto Twitter per tornare a parlare del suo infarto e per inviare un commovente messaggio ai suoi fan. Lo scorso luglio Bob Odenkirk ha avuto inaspettatamente un infarto durante le riprese di Better Call Saul: ora, a un anno di distanza, la star ha riflettuto a proposito del supporto che ha ricevuto da parte dei fan, inviando loro un messaggio piuttosto commovente. L'attore cinquantanovenne ha scelto Twitter per parlare della sua situazione attuale, mesi dopo l'infarto, e per salutare tutte le persone senza nome che gli hanno inviato "un'ondata di affetto e calore" ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 luglio 2022) Bobdiha scelto Twitter per tornare are del suoe per inviare un commoventeaifan. Lo scorso luglio Bobha avuto inaspettatamente undurante le riprese di: ora, a un anno di distanza, la star ha riflettuto a proposito del supporto che ha ricevuto da parte dei fan, inviando loro unpiuttosto commovente. L'attore cinquantanovenne ha scelto Twitter perrea sua situazione attuale, mesi dopo l', e per salutare tutte le persone senza nome che gli hanno inviato "un'ondata di affetto e calore" ...

