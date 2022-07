Adriano Celentano e il segreto che nessuno conosce | Gli americani gli devono moltissimo

Leggi su newstv

(Di giovedì 28 luglio 2022)ha passato gran parte della sua vita sulla ribalta, c’è stato un prima e un dopo di lui. Un personaggio che ha completamente rivoluzionato lo spettacolo e non solo in Italia.(web source)Il figlio di immigrati del sud nella (allora) nebbiosa Milano tutto poteva aspettarsi tranne che diventare un mito intoccabile dell’entartainment italiano. Ma quello che forse è sfuggito ai più e che le sue intuizioni lo hanno portato ad essere il precursore di un genere musicale che molti ritengono essere nato negli Stati Uniti e ora popolare in tutto il mondo. Un sogno inseguito con tenacia Figlio di immigrati provenienti da Foggia,nasce a Milano. I suoi approdano nel capoluogo lombardo dopo essere già stati in Piemonte. A Milano suo padre comincia a lavorare come ...