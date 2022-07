Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 28 luglio 2022) Gli eventi datati 28E’ entrato nella storia del calcio tedesco orientale per aver spezzato con la Dynamo Dresda (con la quali ha vinto anche coppe nazionali nella DDR) il dominio di un’altra Dynamo, la squadra della Stasi… Il 281962 è nato Torsten Gutschow, che poi all’estero ha conquistato due titoli –tra i quali un campionato- con il Galatasaray, assieme agli altri tedeschi Reinhard Stumpf e Falko Gotz. E’ venuto al mondo esattamente vent’anni dopo il reggino Rosario Sbano, ottantacinque presenze e quattro gol in Serie B con la squadra della sua città. Torniamo in Germania, ma nella ex RFD: compie i settantacinque l’ex portiere Manfred Muller, che da secondo portiere del Bayern Monaco ha festeggiato –anche- due campionati. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.