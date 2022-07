Zelensky e la moglie su Vogue: scatta la bufera - Esteri - quotidiano.net (Di mercoledì 27 luglio 2022) I coniugi Zelensky su Vogue Roma, 27 luglio 2022 - Il presidente e la First lady in un Paese in guerra sulla copertina di Vogue . Il mondo social (e non solo) non l'ha presa bene e sono subito ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) I coniugisuRoma, 27 luglio 2022 - Il presidente e la First lady in un Paese in guerra sulla copertina di. Il mondo social (e non solo) non l'ha presa bene e sono subito ...

repubblica : 'Pessima idea': il politologo Bremmer critica Zelensky per le foto su Vogue con la moglie Olena - Axeldml2 : RT @fratotolo2: Mentre i civili e i militari ucraini ogni giorno muoiono, #Zelensky e sua moglie posano per un servizio fotografico pubblic… - Giobegood : RT @fratotolo2: Mentre i civili e i militari ucraini ogni giorno muoiono, #Zelensky e sua moglie posano per un servizio fotografico pubblic… - sostengoi40 : RT @ribelle51: MOGLIE DI ZELENSKY SU VOGUE: LA SOCIETÀ DELLO SPETTACOLO - Epistemide : RT @angelo_falanga: 'Glamourizzazione del conflitto. Gente, siete solo stati usati. L'Occidente sta inviando miliardi di dollari e armi a Z… -