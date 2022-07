Un Posto al Sole | addio a Palazzo Palladini | uno dei protagonisti lascia Napoli

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nonostante fin qui abbia giocato di strategia, è arrivato il momento anche per lei di salutare: tutte le anticipazioni di Unalcomincia a perdere inquilini, per alcuni si gioisce, per altri meno. Nelle prossime puntate, i telespettatori assisteranno ad un nuovoche lascerà senza parole tutti gli L'articolo proviene da Inews24.it.

AnnaCBR600 : Piuttosto che #inonda preferisco guardare Un posto al sole - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Vedrete, farà DI TUTTO! - ParliamoDiNews : Un Posto al Sole Anticipazioni dal 1° al 5 agosto 2022: Lara e Marina si accordano alle spalle di Roberto!… - MarinaRenataCo1 : Tappategli la bocca e mettetelo al posto del cane.! Basta con questi criminali. Ormai lo sanno anche i sassi che le… - zazoomblog : Un Posto al Sole anticipazioni del 28 luglio 2022 - #Posto #anticipazioni #luglio -

Spoiler Un posto al sole: Nunzio disposto a tutto per ritrovare Chiara Quale sarà il futuro a stretto giro di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) Il ...Mercoledì 27 luglio Un posto al sole non va in onda per dare spazio a Germania-Francia, semifinale dei campionati europei di calcio femminile ...