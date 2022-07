Tuglie-Collepasso | incidente | morto ventenne All' alba

(Di mercoledì 27 luglio 2022) All’il sinistro mortale. Per cause da dettagliare la vettura è finita fuori strada. Il conducente, 20 anni, è deceduto sul colpo. Accaduto sulla strada di collegamento fra. L'articolo All' proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Tuglie-Collepasso (#Lecce): incidente, morto ventenne -

Puglia In

... fa tappa quest'anno in sette comuni della provincia di Lecce:, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Gallipoli, Nardò, Parabita e, con un progetto speciale,, città in cui il festival è ......Cannole Carpignano Salentino Casarano Castrignano de' Greci Castrignano del Capo Castro...Sogliano Cavour Soleto Specchia Spongano Supersano Surano Taurisano Taviano Tiggiano Tricase... Salento Book Festival, Rita Dalla Chiesa a Nardò e Collepasso - pugliain.net Al Salento Book Festival si apre lunedì 25 luglio, una lunga settimana di appuntamenti. Si parte da NARDÒ, per un doppio appuntamento sulla scena del Castello Acquaviva d’Aragona. Alla “La Festa dei L ...NARDO' - Il Salento Book Festival domani, sabato 23 luglio, torna nuovamente di scena a Nardò, questa volta nella centralissima piazza Salandra, per un doppio appuntamento. Alla “La Festa dei Libri, l ...