«Se non mi dai i soldi ti ammazzo»: prima minaccia un minore, poi gli estorce denaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si ‘divertiva’ a terrorizzare un minore, lo minacciava di violenze ma tutto quello che voleva erano i soldi. Ora però i suoi sporchi giochi sono finiti e il responsabile, un 20enne di Cori, lo scorso 22 luglio è stato arrestato. Denunciato anche il suo complice, un uomo di 37 anni. Entrambi dovranno rispondere del reato di estorsione aggravata ai danni di un 17enne residente nel comune di Cori. Leggi anche: Tentata estorsione ad Anzio: chiedono i soldi, al rifiuto picchiano le vittime. Arrestati prima le minacce poi le richieste di denaro: la denuncia Il 17enne si è presentato presso la stazione dei Carabinieri di Cori denunciando loro di esser vittima di un tentativo di estorsione da parte di un suo conoscente. In particolare, a seguito di una discussione avvenuta nei giorni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si ‘divertiva’ a terrorizzare un, lova di violenze ma tutto quello che voleva erano i. Ora però i suoi sporchi giochi sono finiti e il responsabile, un 20enne di Cori, lo scorso 22 luglio è stato arrestato. Denunciato anche il suo complice, un uomo di 37 anni. Entrambi dovranno rispondere del reato di estorsione aggravata ai danni di un 17enne residente nel comune di Cori. Leggi anche: Tentata estorsione ad Anzio: chiedono i, al rifiuto picchiano le vittime. Arrestatile minacce poi le richieste di: la denuncia Il 17enne si è presentato presso la stazione dei Carabinieri di Cori denunciando loro di esser vittima di un tentativo di estorsione da parte di un suo conoscente. In particolare, a seguito di una discussione avvenuta nei giorni ...

elio_vito : Il tradimento di Berlusconi a Draghi non è una novità, lo ha già fatto altre volte, a partire dai tempi della bicam… - _Nico_Piro_ : Chi racconta la verità finisce in galera...chi la nasconde fa carriera...#FreeAssangeNOW Se si continua a punire c… - romeoagresti : Situazione #Paredes: ? Al momento la #Juve non ha formulato nessuna offerta al #PSG ?? Il profilo è apprezzato dai… - JohannesBuckler : Lo chiamano 'lavoro condizionato'. Per chi, per motivi di salute, non riesce a svolgere certe mansioni. All'inizio… - shark2208 : RT @_Facezia_: Ma non era meglio e più semplice fare l'inverso? ?????? Vietare il marketing selvaggio e creare il #RegistroDelleAutorizzazi… -