Razzo cinese in caduta libera verso la Terra

infoitscienza : Minaccia dallo spazio: razzo cinese fuori controllo, si teme il peggio, possibile schianto sulla Terra - davide3666 : Razzo cinese da 21 tonnellate 'fuori controllo' diretto sulla Terra: si teme pioggia di detriti come avvenne un ann… - infoitscienza : Razzo cinese fuori controllo verso la Terra: dove è probabile che cada - Frankf1842 : RT @fanpage: I detriti del razzo cinese Long March 5B dovrebbero cadere sulla Terra all’inizio della prossima settimana - fanpage : I detriti del razzo cinese Long March 5B dovrebbero cadere sulla Terra all’inizio della prossima settimana -

A proposito, sapete che unsta per schiantarsi sulla TerraNell'ambito spaziale se ne sono già viste molte, compresi razzi che si schiantano sulla Luna . In questo periodo, però, si fa riferimento a unfuori controllo che sta per schiantarsi sulla Terra . In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e China Daily , questo potrebbe accadere anche già entro la fine di luglio ...I detriti del razzo cinese Long March 5B dovrebbero cadere sulla Terra all’inizio della prossima settimana, secondo il comando spaziale ...Sta per avvenire un rientro incontrollato di un razzo cinese. Infatti, quest'ultimo è finito fuori controllo e sta per schiantarsi sulla Terra.