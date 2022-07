Pagelle Napoli-Adana Demirspor 2-2 | voti | tabellino e marcatori amichevole 2022

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ledi2-2, con ile idel match valido comedel precampionato estivo. A Castel di Sangro pareggio degli azzurri di Spalletti in rimonta contro i turchi guidati da Montella. Lozano porta avanti i partenopei, ma con due rigori nel finale, segnati da Balotelli e Sari, arriva il ribaltone, ma arriva il gol ancora di Lozano nel recupero che evita il ko. Di seguito ledella sfida.: Meret 6, Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Ostigard 4.5, Mario Rui 6, Anguissa 6, Demme 6.5, Gaetano 6, Politano 6.5, Elmas 5.5, Osimhen 6. All. Spalletti 6.secondo tempo: Meret 5, Di Lorenzo 6 (67? Zerbin 6), Ostigard 5, Juan Jesus 5, Mario Rui 6 ...

