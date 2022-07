Nella tratta degli esseri umani in Europa una vittima su 4 è un minore (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - La tratta degli esseri umani, che coinvolge per più della metà dei casi donne, ragazze e bambine è ancora uno dei mercati illeciti più diffusi e proficui in tutto il mondo, insieme al traffico di droga e armi. Una vittima su quattro in Europa è minorenne. In aumento in Italia le giovani ivoriane ad alto rischio e le mamme vittime con bambini spesso utilizzati come oggetto di ricatto dagli sfruttatori. La pandemia ha rafforzato i trafficanti attraverso l'e-trafficking e lo sfruttamento in-door, che ostacolano il lavoro delle organizzazioni anti-tratta. I minori stranieri non accompagnati sono i più vulnerabili allo sfruttamento lavorativo. È quanto emerge dalla XII edizione del rapporto "Piccoli Schiavi Invisibili", diffuso da Save the Children ... Leggi su agi (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - La, che coinvolge per più della metà dei casi donne, ragazze e bambine è ancora uno dei mercati illeciti più diffusi e proficui in tutto il mondo, insieme al traffico di droga e armi. Unasu quattro innne. In aumento in Italia le giovani ivoriane ad alto rischio e le mamme vittime con bambini spesso utilizzati come oggetto di ricatto dagli sfruttatori. La pandemia ha rafforzato i trafficanti attraverso l'e-trafficking e lo sfruttamento in-door, che ostacolano il lavoro delle organizzazioni anti-. I minori stranieri non accompagnati sono i più vulnerabili allo sfruttamento lavorativo. È quanto emerge dalla XII edizione del rapporto "Piccoli Schiavi Invisibili", diffuso da Save the Children ...

Agenzia_Ansa : Nella tratta degli esseri umani perpetrata in Europa una vittima su quattro è minorenne. E' quanto emerge dal rappo… - RaiTre : Gli effetti del riscaldamento globale sono ormai una realtà, non si tratta più solo di semplici “previsioni”: in mo… - Agenzia_Ansa : Scoperto un buco nero 'dormiente' nella vicina di casa della Via Lattea, la Grande Nube di Magellano: si tratta di… - sulsitodisimone : Nella tratta degli esseri umani in Europa una vittima su 4 è un minore - Llukas79 : RT @ChanceGardiner: Non esiste possibilità di votare chi ha sostenuto il Green Pass e l'obbligo VACClNALE. Chi ha tradito una volta conti… -