Meteo Roma del 27-07-2022 ore 06 | 10

(Di mercoledì 27 luglio 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nubi sparse su tutte le regioni con piogge soprattutto tra Lombardia ed emilia-gna più asciutto altrove al pomeriggio acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino settentrionale soleggiato altrove in serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo residue piogge sulle Alpi centro-orientali al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni qualche nube nelle Marche al pomeriggio instabilità momento nelle zone interne con acquazzoni e temporali in Appennino in sconfinamento le regioni adriatiche in serata tempo nuovamente stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle zone interne ...