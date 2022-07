Interventi su reti fognarie, ok ai progetti definitivi per Morcone e San Bartolomeo in Galdo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl Comitato Esecutivo ha dato il via libera ai progetti definitivi che riguardano lavori di realizzazione e completamento delle reti fognarie nei comuni di Morcone e San Bartolomeo in Galdo. Le opere per un valore di circa 5 milioni di euro, sono contenute nell’Accordo di Programma sottoscritto da Ministero della Transizione Ecologica, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regione Campania ed Ente Idrico Campano per la realizzazione di Interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato. Nello specifico i lavori nel Comune di Morcone riguarderanno la realizzazione della rete fognaria in località Cuffiano per un importo di 2.002.080 euro, mentre per il comune di San ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl Comitato Esecutivo ha dato il via libera aiche riguardano lavori di realizzazione e completamento dellenei comuni die Sanin. Le opere per un valore di circa 5 milioni di euro, sono contenute nell’Accordo di Programma sottoscritto da Ministero della Transizione Ecologica, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regione Campania ed Ente Idrico Campano per la realizzazione didi miglioramento del Servizio Idrico Integrato. Nello specifico i lavori nel Comune diriguarderanno la realizzazione della rete fognaria in località Cuffiano per un importo di 2.002.080 euro, mentre per il comune di San ...

