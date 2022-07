Follia Instagram, mi hanno censurato per un post sul clima (Di mercoledì 27 luglio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:25 La Follia di Instagram che mi blocca la foto dell’Unità sui cambiamenti climatici, perché fuori contesto. Se questa non è censura. 05:45 Scende in campo Carlo De Benedetti per il quale l’America non vuole la destra e la Gelmini e financo Conte diventano statisti. 06:53 Mara Carfagna scrive l’ennesima letterina per dire che se ne va e tutti pubblicano in prima pagina. 07:55 Per leggere una critica da sinistra dell’ammucchiata di sinistra leggere la Preziosi, la più brava, sul Domani. 09:40 Letizia Moratti ci pensa, pensa un po’ tu. Sallusti sfotte i leader che spuntano come funghi. La sinistra è disperata e Libero pubblica la mappa dell’Italia che vedrebbe, quasi ovunque, in vantaggio il centrodestra. 11:15 Parola ai commensali. 11:45 Marcello Veneziani scrive sulla Verità: un obiettivo sopra ad ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 27 luglio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:25 Ladiche mi blocca la foto dell’Unità sui cambiamentitici, perché fuori contesto. Se questa non è censura. 05:45 Scende in campo Carlo De Benedetti per il quale l’America non vuole la destra e la Gelmini e financo Conte diventano statisti. 06:53 Mara Carfagna scrive l’ennesima letterina per dire che se ne va e tutti pubblicano in prima pagina. 07:55 Per leggere una critica da sinistra dell’ammucchiata di sinistra leggere la Preziosi, la più brava, sul Domani. 09:40 Letizia Moratti ci pensa, pensa un po’ tu. Sallusti sfotte i leader che spuntano come funghi. La sinistra è disperata e Libero pubblica la mappa dell’Italia che vedrebbe, quasi ovunque, in vantaggio il centrodestra. 11:15 Parola ai commensali. 11:45 Marcello Veneziani scrive sulla Verità: un obiettivo sopra ad ...

