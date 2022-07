Elezioni 2022 | Letta | “Per noi ‘tappone’ in salita ma sono determinatissimo”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “e focalizzato sull’obiettivo”. Lo ha detto il segretario del Pd Enricoalla presentazione del libro di Gianni Cuperlo ‘Rinascimento europeo’, nella sala Berlinguer a Montecitorio. “Queste– ha proseguito il segretario dem –per noi un tappone dolomitico, tutto in, incredibilmente affascinante ma anche incredibilmente difficile. E io voglio metterci, oltre alla determinazione, anche una certa ‘scientificità’. Che consiste anche nell’impostare una giusta strategia che tenga conto della legge elettorale. Senza lasciare nulla al caso”, ha spiegato. “Questa legge elettorale una maggioranza la darà, il risultato sarà chiaro: o sole o luna. Non ci sarà una terza strada. La legge elettorale fa vincere ...

christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - ItaliaViva : Elezioni 2022, @matteorenzi: 'Obiettivo 5%, convinti di poterci arrivare' - ItaliaViva : Elezioni 2022, @Michele_Anzaldi: 'M5s, Lega e Fi hanno dato una mano alla Russia' - Gazzettadiroma : Venerdì 29 luglio inizia con un aperitivo 'azionista' la campagna elettorale di Azione verso le elezioni politiche… - JacZan : RT @Internazionale: Contro la povertà e le disuguaglianze i partiti possono fare proposte coraggiose pur rispettando gli impegni europei. L… -

Nelledel 2018 è stata eletta nel collegio uninominale di Varese per la Camera dei ... e della commissione bicamerale d'infanzia e adolescenza, il 26 luglioha lasciato il partito di ...politiche, pressing di Grillo anche per le 'parlamentarie' ma tempi stretti Pronto a tutto pur di difendere la regola del doppio mandato, fino ad arrivare a minacciare l'addio dalla sua ...(Adnkronos) – Una lettera indirizzata ai leader del centrodestra per chiedere di essere presente nei vertici della coalizione in vista delle elezioni politiche. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti ...In Francia, quasi l’80% dei contenuti visualizzati su TikTok prima delle elezioni presidenziali proveniva da utenti comuni, non da candidati o testate ...