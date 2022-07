Dl aiuti: finito a P. Chigi incontro Draghi-associazioni commercio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - E' finito, dopo circa due ore, l'incontro a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Mario Draghi con i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Alleanza cooperative, Federterziario, Confservizi, Confetra. Alla riunione partecipano i ministri Giancarlo Giorgetti, Renato Brunetta, Daniele Franco, Andrea Orlando, Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Draghi è andato via una ventina di minuti prima del termine della riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - E', dopo circa due ore, l'a Palazzodel presidente del Consiglio Mariocon i rappresentanti di Conf, Confesercenti, Federdistribuzione, Alleanza cooperative, Federterziario, Confservizi, Confetra. Alla riunione partecipano i ministri Giancarlo Giorgetti, Renato Brunetta, Daniele Franco, Andrea Orlando, Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.è andato via una ventina di minuti prima del termine della riunione.

graglietti : RT @giovamartinelli: @FWLuciolli @alex_orlowski Oltre al fatto che, grazie ancora una volta al 'dinamico duo' Salvini+Conte, l'Italia ha fi… - alessan45786411 : @beppe_grillo Guarda caro @beppe_grillo che se non entri tu in prima linea nella campagna elettorale il M5S è finit… - APatrignan : @radionowher Io ti ho detto cose FATTE e quelle sono. Se vuoi prendere solo quelle che a te non piacciono fai pure,… - APatrignan : @radionowher Ragazzi, bisogna essere onesti intellettualmente. Draghi ha fatto davvero tanto, in prosecuzione del b… - giovamartinelli : @FWLuciolli @alex_orlowski Oltre al fatto che, grazie ancora una volta al 'dinamico duo' Salvini+Conte, l'Italia ha… -