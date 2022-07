Conte "latitante". Apre la crisi e va in vacanza sul Gargano (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Ma dov'è finito Giuseppe Conte?». Se lo chiedevano in tanti, mercoledì scorso, quando il governo Draghi esalava gli ultimi respiri in Senato e il capo del Movimento 5 stelle, colui che aveva aperto la crisi sei giorni prima, aveva fatto perdere le sue tracce. Tutti parlavano, tutti dichiaravano, tutti prendevano posizione. Tranne uno, Giuseppi. Che rispuntò solo a sera inoltrata, a «buoi già scappati». E solo per provare ad addebitare ad altri la paternità del macello. Poi è partito il countdown verso le elezioni e nuovamente è sorto un dubbio: Letta convoca la direzione del Pd, Calenda si sbraccia in conferenza stampa, il centrodestra si incontra alla Camera, Salvini è già a Lampedusa per la campagna elettorale. E Conte? Beh, da ieri c'è una risposta: l'ex premier dell'autocertificazione e degli «affetti stabili» se ne sta ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Ma dov'è finito Giuseppe?». Se lo chiedevano in tanti, mercoledì scorso, quando il governo Draghi esalava gli ultimi respiri in Senato e il capo del Movimento 5 stelle, colui che aveva aperto lasei giorni prima, aveva fatto perdere le sue tracce. Tutti parlavano, tutti dichiaravano, tutti prendevano posizione. Tranne uno, Giuseppi. Che rispuntò solo a sera inoltrata, a «buoi già scappati». E solo per provare ad addebitare ad altri la paternità del macello. Poi è partito il countdown verso le elezioni e nuovamente è sorto un dubbio: Letta convoca la direzione del Pd, Calenda si sbraccia in conferenza stampa, il centrodestra si incontra alla Camera, Salvini è già a Lampedusa per la campagna elettorale. E? Beh, da ieri c'è una risposta: l'ex premier dell'autocertificazione e degli «affetti stabili» se ne sta ...

