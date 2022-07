Bari, lancia acido muriatico in un bar del Libertà: ferito 71enne. L'aggressore è in questura (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ad agire un 39enne barese con piccoli precedenti penali, che avrebbe aggredito il proprietario del locale per futili motivi Leggi su repubblica (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ad agire un 39enne barese con piccoli precedenti penali, che avrebbe aggredito il proprietario del locale per futili motivi

Trmtv : Bari: lancia liquido urticante a titolare bar, 39enne portato in Questura - QuintoPotereV : ??#Bari, lancia acido in faccia al proprietario del bar: rischia la vista. Fermato 39enne ?? - Telebari : Entra in un bare lancia acido muriatico contro il titolare, paura al Libertà: fermato presunto responsabile - #Bari… - Borderline_24 : #Bari, entra in un bar del Libertà e lancia l'#Acido sul volto di un uomo - QuintoPotereV : ??#Bari, entra nel bar e lancia l’acido in faccia a un conoscente: terrore in via Trevisani ?? -