Arriva GoalGreen | la cosmesi a km zero tutta italiana!

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Sorbolo Mezzani (Parma), 27/07/2022 – Teso alla valorizzazione assoluta del Made in Italy e dei prodotti locali,è un progetto, per l’appunto, nato e sviluppato completamente in Italia, nella campagna parmense. Specializzata in prodotti per la skin care e la hair care funzionale, ha posto alla base della propria mission il rispetto per il territorio e per l’ambiente in generale. Con impianti fotovoltaici di ultima generazione, impianti di depurazione delle acque reflue, l’applicazione di best practices nella lavorazione e la produzione di prodotti ecologici,si impone all’attenzione dei propri clienti per essere all’avanguardia nel mondo dellapiù che una linea di cosmetici, è uno scopo, una scelta etica, un percorso che prevede l’utilizzo di materiali ecologici ...