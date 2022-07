Apocalisse4800 | cosa succede? Arrivano i temporali | le regioni più a rischio | Ma il caldo tornerà presto

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono arrivati i primi segnali di cedimento di, l’ennesima ondata di calore che ha investito l’Italia in questa torrida estate 2022. Dopo diversi giorni diestremo, con temperature che hanno raggiunto e in alcuni casi addirittura superato i 40 gradi, l’Anticiclone africano sembra leggermente in sofferenza a causa dell’aria più fresca in arrivo dal Nord Atlantico.è un nome tutt’altro che casuale, dato che 4800 è la quota che ha raggiunto lo zero termico, vale a dire il livello a cui viene toccato la temperatura di zero gradi nella libera atmosfera. La quota di 4800 non era mai stata raggiunta prima, ed è ovviamente un segnale fin troppo chiaro di come il mondo si stia surriscaldando. Per essere più chiari, anche in cima al Monte Bianco, dove l’altezza è di 4.809 metri, il ghiaccio ...