Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 15 | 30

Viabilità DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE OCCORSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA AURELIA E L'USCITA PER MONTESPACCATO. SI SEGNALANO DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-NORD TRA L'ALLACCIAMENTO COL GRA E SETTEBAGNI IN USCITA. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, RICORDIAMO CHE SONO PARTITI IERI I CANTIERI SULLA VIA PONTINA, SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA, PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. TUTTO QUESTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL DI DECIMA E BORGO PIAVE. I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 AGOSTO. SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA NOTIZIA. PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S ...

