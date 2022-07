Venezia 79: da Bones and All a Don’t Look Now, i film in programma (Di martedì 26 luglio 2022) Venezia 79: si apre il sipario sulla prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre 2022 con la presentazione stamattina in conferenza stampa di tutti i film. Quali film ci saranno in concorso? “Si suol dire che i festival sono una finestra aperta sul mondo. Da questa finestra assistiamo a cose che preferiremmo non vedere come la guerra di aggressione contro l’Ucraina o l’incarcerazione di Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad”. Così il Direttore Alberto barbera ha aperto la conferenza stampa di presentazione del Festival del Cinema di Venezia, poi ha elencato i film, eccoli Venezia 79: in Concorso Il signore delle formiche di Gianni Amelio The Whale di Darren Aronofsky L’immensità di Emanuele ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 26 luglio 2022)79: si apre il sipario sulla prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre 2022 con la presentazione stamattina in conferenza stampa di tutti i. Qualici saranno in concorso? “Si suol dire che i festival sono una finestra aperta sul mondo. Da questa finestra assistiamo a cose che preferiremmo non vedere come la guerra di aggressione contro l’Ucraina o l’incarcerazione di Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad”. Così il Direttore Alberto barbera ha aperto la conferenza stampa di presentazione del Festival del Cinema di, poi ha elencato i, eccoli79: in Concorso Il signore delle formiche di Gianni Amelio The Whale di Darren Aronofsky L’immensità di Emanuele ...

