Uomini e Donne, Karina Cascella torna in studio? La rivelazione inaspettata (Di martedì 26 luglio 2022) A settembre ritorneranno molti programmi televisivi. Tra questi c'è Uomini e Donne. Siamo pronti a scoprire i protagonisti ma, nel frattempo, potrebbe esserci un ritorno inaspettato. La prossima edizione di Uomini e Donne si avvicina. Si parla tanto del format di Maria De Filippi, che andrà in onda da settembre in poi su Canale 5, e le ultime indiscrezioni menzionano un ritorno a sorpresa. Sembra che Karina Cascella si sia candidata per un ritorno negli studi televisivi. L'ex opinionista della trasmissione di Maria De Filippi è stata per diversi anni un personaggio di punta del format pomeridiano. D'un tratto ha deciso di rinunciare e dedicarsi ai reality show, quindi al ruolo di opinionista nelle trasmissioni di Barbara d'Urso. Ora pare che voglia tornare alle ...

