Un altro domani, anticipazioni: Tirso fa una scenata a Julia e lei... (Di martedì 26 luglio 2022) Tra Tirso e Julia, grandi protagonisti di Un altro domani, nel corso delle prossime puntate, nascerà una terribile discussione che li allontanerà moltissimo. Stando alle anticipazioni della soap opera di Canale 5, nel paesello arriverà una giuria tecnica che dovrà decretare se il borgo sia tra i “paesini più belli della Spagna”. In questa circostanza, Julia e Sergio si impegneranno a preparare i contributi necessari affinché i cittadini ottengano questo importante titolo. Tuttavia, accadrà qualcosa di imprevisto che non solo comprometterà la buona riuscita del concorso, ma allontanerà la Infante e Tirso. La ragazza, in particolare, si ritroverà al centro della decisione inaspettata di Maria di trasferirsi a Siviglia da suo padre, dopo aver constatato che Cloe è ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 26 luglio 2022) Tra, grandi protagonisti di Un, nel corso delle prossime puntate, nascerà una terribile discussione che li allontanerà moltissimo. Stando alledella soap opera di Canale 5, nel paesello arriverà una giuria tecnica che dovrà decretare se il borgo sia tra i “paesini più belli della Spagna”. In questa circostanza,e Sergio si impegneranno a preparare i contributi necessari affinché i cittadini ottengano questo importante titolo. Tuttavia, accadrà qualcosa di imprevisto che non solo comprometterà la buona riuscita del concorso, ma allontanerà la Infante e. La ragazza, in particolare, si ritroverà al centro della decisione inaspettata di Maria di trasferirsi a Siviglia da suo padre, dopo aver constatato che Cloe è ...

