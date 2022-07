Salvini e i sondaggi, "non mi accontento": filtra un numero, botto alle urne? (Di martedì 26 luglio 2022) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato ospite questa mattina a RTL 102.5 durante “Non Stop News” con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti, Luigi Santarelli e Massimo Lo Nigro LE PAROLE DI GIORGIA MELONI Ieri Giorgia Meloni ha detto che senza un accordo sul Premier l'alleanza diventerebbe inutile. Cosa ne pensa Salvini? “Penso che meno tempo si passa a litigare e meglio è. Sceglieranno gli italiani, non vedo dove sia il problema. Mettere in discussione programmi, alleanze, progetti di Paese. Gli italiani votano il 25 settembre dalla mattina alla sera, chi prende un voto in più sceglie, vince e governa. Non capisco dove sia il problema. Stamattina riunisco tutti i ministri e i governativi della Lega perché c'è il taglio dell'IVA su pane, pasta, riso, frutta e verdura che si può ottenere già questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Il leader della Lega, Matteo, è stato ospite questa mattina a RTL 102.5 durante “Non Stop News” con Giusi Legrenzi, Enrico Gtti, Luigi Santarelli e Massimo Lo Nigro LE PAROLE DI GIORGIA MELONI Ieri Giorgia Meloni ha detto che senza un accordo sul Premier l'anza diventerebbe inutile. Cosa ne pensa? “Penso che meno tempo si passa a litigare e meglio è. Sceglieranno gli italiani, non vedo dove sia il problema. Mettere in discussione programmi,anze, progetti di Paese. Gli italiani votano il 25 settembre dalla mattina alla sera, chi prende un voto in più sceglie, vince e governa. Non capisco dove sia il problema. Stamattina riunisco tutti i ministri e i governativi della Lega perché c'è il taglio dell'IVA su pane, pasta, riso, frutta e verdura che si può ottenere già questa ...

