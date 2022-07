Paola Di Benedetto fa una gaffe su un famoso ex gieffino: “Chiudetelo in manicomio” (Di martedì 26 luglio 2022) In questi giorni Paola Di Benedetto ha fatto parlare di sé sui social, ma non per il suo rapporto con Rkomi. Spoiler: c’entrano le patatine fritte del Mc Donald. La vincitrice del Grande Fratello Vip è stata ospite dal canale Twitch ‘GrenBaud’ ed ha giocato al ‘lo bombi o lo passi?’. Lo youtuber e tiktoker ha mostrato alla conduttrice una serie di ragazzi (senza far vedere le foto agli spettatori) e le ha chiesto un’opinione. Dopo una serie di commenti carini, Paola Di Benedetto ha guardato una di queste foto ed ha sgranato gli occhi: “Mamma mia rinChiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Eh no, con le patatine nel c**o ha superato tutto. Ah si è capito chiaramente. Si è capito? E vabbè, ragazzi“. E direi di sì, abbiamo capito tutti che si tratta di Denis Dosio. Insomma, ... Leggi su biccy (Di martedì 26 luglio 2022) In questi giorniDiha fatto parlare di sé sui social, ma non per il suo rapporto con Rkomi. Spoiler: c’entrano le patatine fritte del Mc Donald. La vincitrice del Grande Fratello Vip è stata ospite dal canale Twitch ‘GrenBaud’ ed ha giocato al ‘lo bombi o lo passi?’. Lo youtuber e tiktoker ha mostrato alla conduttrice una serie di ragazzi (senza far vedere le foto agli spettatori) e le ha chiesto un’opinione. Dopo una serie di commenti carini,Diha guardato una di queste foto ed ha sgranato gli occhi: “Mamma mia rinin une non fatelo più uscire. Eh no, con le patatine nel c**o ha superato tutto. Ah si è capito chiaramente. Si è capito? E vabbè, ragazzi“. E direi di sì, abbiamo capito tutti che si tratta di Denis Dosio. Insomma, ...

