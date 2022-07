susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 4: l’allenamento mattutino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 4: l’allenamento mattutino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 4: l’allenamento mattutino - NapoliNewsRobot : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 4: l’allenamento mattutino - apetrazzuolo : VIDEO NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 4: l’allenamento mattutino -

Calciomercato.com

Commenta per primo Quarto giorno di ritiro a Castel di Sangro . Continua la preparazione degli azzurri che si sono allenati questa mattina sotto la guida di Spalletti. Prima fase con attivazione in ...Ieri, 17 gennaio era il World Pizza, la giornata in cui tutto il mondo festeggia il cibo più amato dagli italiani, la PIZZA , ormai ... e simboli della città dove la pizza è una religione:. ... Napoli, day 4 a Castel di Sangro: out Ounas, è tornato Fabián in attesa di Kim 11.25 - Cooling break, momento di pausa per consentire ai giocatori di refrigerarsi. 11.22 - Lozano finalizza con un bel gol un'azione partita dalla sinistra con un cross al centro, velo di Zerbin e d ...Oggi è prevista da programma una sola seduta di allenamento, alle ore 10. Gentili lettrici e lettori, CalcioNapoli24 è felice di annunciare che, dopo il ritiro di DimaroFolgarida dall’8 al 19 luglio, ...