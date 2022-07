Musetti-Bedene oggi, ATP Umago 2022: orario, programma, dove vederlo in tv, streaming (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il magnifico trionfo all’ATP 500 di Amburgo, Lorenzo Musetti torna subito in campo. Sulla terra rossa croata l’azzurro classe 2002 sfiderà al primo turno dell’ATP 250 di Umago lo sloveno Aljaz Bedene (1-0 i precedenti in favore del nativo di Carrara): chi vincerà sfiderà Marco Cecchinato agli ottavi di finale. Il match tra l’italiano e lo sloveno sarà il terzo di giornata sul Goran Ivanisevic Stadion (dove si inizierà alle ore 16:00 con Prizmic-Zapata Miralles e si proseguirà poi con Molcan-Ajdukovic, prima appunto della partita del nostro portacolori) e non comincerà prima delle ore 20:00. La partita si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Super tennis (canale 205) e Supertennix (canale 212) e in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.it e Supertennix. OA Sport vi ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il magnifico trionfo all’ATP 500 di Amburgo, Lorenzotorna subito in campo. Sulla terra rossa croata l’azzurro classe 2002 sfiderà al primo turno dell’ATP 250 dilo sloveno Aljaz(1-0 i precedenti in favore del nativo di Carrara): chi vincerà sfiderà Marco Cecchinato agli ottavi di finale. Il match tra l’italiano e lo sloveno sarà il terzo di giornata sul Goran Ivanisevic Stadion (si inizierà alle ore 16:00 con Prizmic-Zapata Miralles e si proseguirà poi con Molcan-Ajdukovic, prima appunto della partita del nostro portacolori) e non comincerà prima delle ore 20:00. La partita si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Super tennis (canale 205) e Supertennix (canale 212) e in direttasu Sky Go, Now, Supertennis.it e Supertennix. OA Sport vi ...

LorenzoAndreol4 : Marco Cecchinato chiude oltre la mezzanotte e venti un match iniziato alle 21.25. Il siciliano batte il giovanissim… - Fprime86 : RT @LorenzoAndreol4: E occhio anche al martedì di Umag. Non prima delle 20 spazio al campione di Amburgo, Lorenzo Musetti, impegnato contro… - infoitsport : ATP Umago: Musetti lanciato dopo il trionfo ad Amburgo, per i bookie esordio facile con Bedene - LorenzoAndreol4 : E occhio anche al martedì di Umag. Non prima delle 20 spazio al campione di Amburgo, Lorenzo Musetti, impegnato con… - livetennisit : ATP Umago: Musetti lanciato dopo il trionfo ad Amburgo, per i bookie esordio facile con Bedene -