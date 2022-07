Lutto nel cinema | morto all’improvviso | addio ad uno dei più grandi

(Di martedì 26 luglio 2022)nel mondo del. Èuno dei più importanti attori hollywoodiani. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti gli appassionati della settima arte spiazzati.ad un attore che ha reso celebre l’industriatografica nel mondo. L’interprete è stato nominato al Tony Award ed è stato anche autore, cuoco, regista, scultore e cantante. Un artista a 360 gradi che mancherà. La notizia della sua scomparsa ha fatto in poco tempo il giro del mondo, lasciando tante persone incredule. fonte foto: AdobeStockIl mondo delsi trova ad affrontare un’altra morte di un volto importante del. È venuto a mancare nelle scorse ore Paul Sorvino, meglio conosciuto per il ruolo del boss mafioso Paul ‘Paulie’ Cicerone nel film di di ...

PiacenzaPress : Vigili del fuoco in lutto, addio al capo reparto Marchini: «Aveva questo lavoro nel sangue» - Crudeli45198835 : @donatodinovi @Danireport Non si può vivere sempre nel lutto - il_format : Lutto nel cinema, è morto l'attore italo americano Paul Sorvino - lacittanews : Condividi l'articoloUn terribile lutto nel mondo del cinema. A 83 anni se n’è infatti andato Paul Sorvino, leggenda… - pinonardi1 : RT @TV2000it: Lutto nel mondo della #musica | Addio a #VittorioDeScalzi fondatore dei #NewTrolls Aveva 72 anni. Cordoglio di artisti e fan… -

Savona. Un malore improvviso e maledetto, che non gli ha lasciato scampo. E' stato un infarto a portare viatardo pomeriggio di ieri Renzo Principi , venuto a mancare a soli 60 anni nella sua abitazione a Savona. Inutile l'intervento sul posto dell'automedica e di un'ambulanza della Croce Bianca.E in tanti ruoli televisivi come la prima stagione'76 delle 'Strade di San Francisco' e più di recente in 'Godfather of Harlem'. Ha avuto una carriera anche italiana: Giovanni Veronesi lo aveva ...Purtroppo un lutto improvviso ha colpito il notissimo programma tv condotto dalla De Filippi, vediamo che cosa è successo. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato.Tragica notizia per il compagno di Tommaso Zorzi, il quale ha pianto la scomparsa di una persona a lui davvero molto cara ...