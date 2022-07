Lorella Cuccarini si sfoga: ancora in crisi con una sua ex collega (Di martedì 26 luglio 2022) Lorella Cuccarini, negli ultimi due anni, è diventata una delle insegnanti più amate di Amici. Il pubblico, in più di un’occasione, ha dimostrato di essere molto affezionato al suo personaggio. Uno degli aspetti più apprezzati di lei è il desiderio di non lasciarsi andare a inutili polemiche. Nelle ultime ore, però, in un’intervista per La Nuova Sardegna, è tornata a parlare di un acceso contrasto avuto con una delle sue colleghe. Al momento, le cose tra loro non sono del tutto risulte e, soprattutto, non sembrano esserci i presupposti affinché ciò accada. La conduttrice, per alleggerire i toni, ha anche parlato della sua esperienza nel talent show. Lo sfogo di Lorella Cuccarini: è ancora in crisi con una sua ex collega? Lorella ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 luglio 2022), negli ultimi due anni, è diventata una delle insegnanti più amate di Amici. Il pubblico, in più di un’occasione, ha dimostrato di essere molto affezionato al suo personaggio. Uno degli aspetti più apprezzati di lei è il desiderio di non lasciarsi andare a inutili polemiche. Nelle ultime ore, però, in un’intervista per La Nuova Sardegna, è tornata a parlare di un acceso contrasto avuto con una delle sue colleghe. Al momento, le cose tra loro non sono del tutto risulte e, soprattutto, non sembrano esserci i presupposti affinché ciò accada. La conduttrice, per alleggerire i toni, ha anche parlato della sua esperienza nel talent show. Lo sfogo di: èincon una sua ex...

trash_italiano : Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimond… - tuttopuntotv : Lorella Cuccarini si sfoga: ancora in crisi con una sua ex collega #amici22 #LorellaCuccarini - ParliamoDiNews : Lorella Cuccarini e la lite con una collega: `Mi ha bloccata su tutti i social` #lorella #cuccarini #lite #collega… - bella_centavola : RT @trash_italiano: Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimondo To… - Simoriva02 : RT @amicii_news: Proff di #Amici22: Per il canto abbiamo Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa. Per il ballo abbiamo Celentano, Raimondo… -